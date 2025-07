Consultazione pubblica Ue sull’Iva per turismo e viaggi

Fino al 16 ottobre i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e commenti che verranno vagliati per elaborare una proposta legislativa ad hoc nel 2026. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: consultazione - pubblica - turismo - viaggi

Unione Europea: consultazione pubblica per rivedere gli aiuti di Stato sull'edilizia abitativa - Più flessibilità negli aiuti di Stato per gli alloggi. L'Unione Europea torna a focalizzarsi su alcuni dei dossier lasciati un po' da parte nel 2025: uno di questi è quello della crisi abitativa.

PA, Zangrillo annuncia: oltre 260 procedure semplificate, presto nuove misure. Tutte le novità su controlli, pratiche artigiane, interoperabilità e consultazione pubblica - Nessun passo indietro, nessuna promessa vaga: la semplificazione della Pubblica amministrazione è realtà , e i numeri lo dimostrano.

Principi contabili nazionali: consultazione pubblica dell’Oic - Eventuali contributi e osservazioni alla bozza di revisione possono essere inviati all’Organismo italiano di contabilità entro giovedì 31 luglio 2025Â

Diventa creator per il Tourism Digital Hub Il Ministero del Turismo lancia una call pubblica per selezionare content creator da inserire nell’elenco ufficiale del progetto Tourism Digital Hub. Un’occasione per contribuire alla promozione delle destinazioni italia Vai su Facebook

IVA viaggi e turismo: parte la consultazione UE per riformare il regime fiscale; IVA: al via la consultazione pubblica su agenzie di viaggio e trasporto passeggeri; Al via la consultazione pubblica per l’IVA su agenzie di viaggio e trasporto passeggeri.

Aperta consultazione UE sull’IVA per turismo e viaggi - Al via la consultazione UE sulle regole IVA per turismo e viaggi. Scrive edotto.com

Al via la consultazione della Commissione per riscrivere le norme dell'Iva nel turismo - La Commissione ha avviato una consultazione pubblica per aggiornare le norme Iva per i settori dei viaggi e del turismo. Secondo ansa.it