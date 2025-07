Consorzio unico paga soltanto il 15% degli agricoltori Ecco il piano di riequilibrio in 10 anni

Un piano di riequilibrio finanziario della durata massima di 10 anni che passa dalla riduzione dei costi di gestione, dall?adeguamento di tariffe e contributi consortili e dal potenziamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Consorzio unico, paga soltanto il 15% degli agricoltori. Ecco il piano di riequilibrio in 10 anni

La Corte dei conti approva il piano di riequilibrio del Comune, Lagalla: "In due anni abbiamo risanato l'ente" - La sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.

Mutuo da 2 milioni di euro a Vasto, il sindaco: "Conti in ordine, affrontiamo con serenità il piano di riequilibrio" - Un mutuo da 2 milioni di euro sta per essere avviato dal Comune di Vasto per interventi fondamentali per la messa in sicurezza e il miglioramento della città .

Piano di riequilibrio promosso dal ministero. Salvemini a Poli: “Insinuazioni spazzate via” - LECCE - La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ministero dell’Interno) ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale presentato dall’amministrazione Salvemini nell’aprile del 2024.

