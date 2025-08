Conserva il pin con la carta di credito | derubata di 700 euro a Fagagna

La sfortunata abitudine di conservare il codice pin del bancomat nel portafogli è costata 700 euro a una donna. Il furto ha avuto luogo lo scorso 25 luglio: la derubata, una residente di Fagagna del 1944, si era recata a fare la spesa all'Eurospar di via Plasencis quando, approfittando di un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

80enne derubata di 8mila euro con la truffa del falso carabiniere: 21enne campana arrestata nel Nisseno - Una 21enne di Afragola (Napoli) è stata arrestata, e posta ai domiciliari, dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta su una truffa da 8mila euro, con la tecnica del "falso carabiniere", commessa lo scorso anno, a una 80enne di San Cataldo.

Donna derubata per 20 mila euro a Modica dalla 'finta' vicina di casa e dal nipote, i dettagli del raggiro - Zia e nipote arrestati a Modica per furto aggravato: ingannavano anziani per rubare gioielli e oggetti di valore.

"Servono 10mila euro per liberare suo figlio", anziana derubata di gioielli e preziosi - "Suo figlio ha investito un pedone, per evitargli il carcere bisogna pagare una cauzione". Una nuova truffa del finto carabiniere è stata registrata nei giorni scorsi nel sestiere Cannaregio a Venezia.

