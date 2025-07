Consegna dei pacchi a rischio scioperano i corrieri che lavorano per FedEx

Furgoncini con i motori spenti, lavoratori con le braccia incrociate e pacchi che rischiano di restare negli hub. Scioperano i dipendenti della Global One, società che svolge servizi per FedEx, il corriere internazionale che si occupa di spedizioni espresse e servizi logistici.Scioperano i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: scioperano - pacchi - fedex - consegna

