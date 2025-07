Conosci la via Eremo di Calomini c’è lo spettacolo

Questa sera, alle 21, l’appuntamento di punta nella Valle del Serchio è nella suggestiva cornice dell’ Eremo di Calomini, costruito nella roccia viva all’entrata del comune di Fabbriche di Vergemoli. Qui, si terrà uno spettacolo teatrale denominato "Conosci la via" e dedicato a Hildegard von Bingen, la monaca, mistica, scienziata, teologa e musicista, vissuta in Germania nel dodicesimo secolo. L’opera teatrale scritta e interpretata dalla bravissima Michela Innocenti, si avvarrà delle musiche di Celeste Canali. Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e nasce con lo scopo di far conoscere questa particolare figura femminile, Santa dal 2012. 🔗 Leggi su Lanazione.it

