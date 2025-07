Confindustria sui dazi di Trump | Una scelta sbagliata danneggeranno l' economia

Confindustria in modalità attesa considerando la situazione economica e politica di questi ultimi anni. È quanto è emerso nel corso dell'incontro tra il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, il direttore generale Massimiliano Ciarrocchi e il vicedirettore operativo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: confindustria - dazi - trump - scelta

Confindustria, incertezza e dazi frenano export e investimenti - ROMA (ITALPRESS) – Il Pil italiano è cresciuto più del previsto nel primo trimestre 2025 (+0,3%), con l’industria che ha interrotto il suo lungo calo.

Confindustria: dazi e clima di incertezza frenano export e investimenti - Roma, 19 maggio 2025 - È attesa una frenata dell’economia italiana. Lo conferma l’analisi condotta dal centro studi di ‘Confindustria Congiuntura Flash’.

Anghileri (Giovani Confindustria): “Imprese resilienti e pronte a innovare ma pesa incertezza dazi” - (Adnkronos) – Il contesto geopolitico complesso, tra guerre e allarme dazi, non frena le imprese industriali italiane.

I numeri dei danni gonfiati da Confindustria, l’alimentare che si lamenta molto più del dovuto. Ecco cosa non torna nel pianto italico sui dazi Usa. E perché Ursula von der Leyen non aveva scelta: il coltello dalla parte del manico l’aveva Trump https://open.onli Vai su X

È la Campania a pagare il prezzo più alto per l’accordo imposto da Trump all’Europa con i dazi al 15%. Non è, insomma, una vittoria dal punto di vista politico perché i riflessi sull'economia regionale rischiano di essere pesanti, con danni ingenti. A Otto C Vai su Facebook

Effetto dazi sull’Italia, made in Italy sotto shock: «A rischio 200mila posti»; Dazi, Orsini: «Mantenere calma, non possiamo compromettere mercati finanziari»; Trump: tariffe del 10-15% per 150 Paesi non grandi. Confindustria: con dazi al 30% l'Italia perde 38 miliardi di export.

Agrusti (Confindustria), dazi di Trump danneggeranno l'economia - "Stiamo vivendo un periodo particolarmente tormentato, anche dal punto di vista economico: guerre, dazi e tensioni geopolitiche stanno modificando il quadro competitivo per le nostre imprese e ci obbl ... Scrive ansa.it

Lampugnale (Confindustria: ''con Dazi a rischio 20% dell'export. Chiediamo revisione normative e Cbam'' - Il vicepresidente di Confindustria Piccola Industria fa il punto della situazione alla luce dei nuovi accordi Usa- Segnala adnkronos.com