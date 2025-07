Confcommercio Simone Fittuccia è stato scelto come vicepresidente

Il Consiglio direttivo di Confcommercio Umbria, su proposta del presidente Giorgio Mencaroni, ha nominato Simone Fittuccia vicepresidente dell’organizzazione. Accanto a Stefano Lupi, già in carica, Fittuccia contribuirà a rafforzare il vertice dell’associazione, fornendo un supporto diretto al presidente Mencaroni nelle numerose iniziative istituzionali e progettuali messe in campo da Confcommercio su tutto il territorio regionale, in rappresentanza degli imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Imprenditore alberghiero, Simone Fittuccia è una figura di primo piano nel panorama del turismo umbro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

