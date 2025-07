Conclusi i lavori della maxi rotonda tra Gazzola e Agazzano

Ultimati gli importanti lavori di riorganizzazione a rotatoria dell'intersezione tra la Strada Provinciale 7 di Agazzano e le Strade comunali per Rezzanello e Momeliano a Gazzola. La Provincia ha emesso il provvedimento di “messa in esercizio definitiva” dal 31 luglio della rotatoria alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

