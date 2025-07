Concerto Umberto Tozzi all’Arena Musa il dispositivo per il traffico

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del concerto di Umberto Tozzi che si terrà stasera all 'Arena Musa nell'ambito del Bct Music Festival vigerà , dalle 18,00 fino a fine evento, il seguente dispositivo traffico: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: in contrada San Cumana nel tratto dall'incrocio con la Statale 7 Appia fino all'incrocio con la viabilità Cretarossa-Coluonni (compreso l'incrocio con contrada delle Monache), in via Patrizia Mascellaro limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con via dell'Esperanto e l'incrocio con contrada Santa Cumana – traversa di accesso all'Arena Musa e in via Spinanginosa (ex contrada delle Monache) nel tratto compreso tra l'incrocio con Ponte delle Tavole e l'incrocio con via Piano Cappelle (altezza azienda Caporaso & partners), compreso l'incrocio con contrada San Cumana.

In questa notizia si parla di: traffico - concerto - umberto - tozzi

In occasione del concerto di Umberto Tozzi che si terrà sabato 26 luglio presso l’Arena Bianca (Foro Boario), sarà possibile usufruire di un Parcheggio gratuito presso l’Area Mercatale. Dallo stesso parcheggio, dalle ore 18:00, sarà attivo il servizio navetta d Vai su Facebook

