Concerto di Luis Fonsi annullato per l’ordinanza sugli orari Miccichè | Mai pervenuta la richiesta di deroga

Il concerto di Luis Fonsi al Mia Garden di Agrigento in programma stasera, giovedì 31 luglio, è stato annullato. Gli organizzatori lo hanno comunicato attraverso i loro canali social esprimendo “grande rammarico e tanta amarezza”. “Purtroppo - hanno aggiunto - l’ordinanza sindacale impone, nelle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Concerto di Luis Fonsi annullato per l’ordinanza sugli orari, Miccichè: “Mai pervenuta la richiesta di deroga”; Laura Pausini non sta bene: rinviato il tour nelle radio di Torino per presenta il nuovo singolo; Corazon, playa, señorita D'estate il pop canta spagnolo.

Annullato il concerto di Luis Fonsi ad Agrigento, le precisazioni del sindaco Miccichè - Il primo cittadino in una nota fornisce alcune precisazioni sull'annullamento del concerto che si sarebbe tenuto stasera al Mia Garden ... Scrive grandangoloagrigento.it