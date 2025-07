Concerto all' alba e colazione sul ' balcone della Romagna' suona l' Ensemble La Tangente

I colori dell'alba si tingono di nuove sfumature. Domenica 3 agosto, alle ore 6, nella cornice della Rocca di Bertinoro, in via Aldruda Frangipane, un nuovo appuntamento della rassegna estiva ‘Ci vediamo all’alba’, la colazione musicale organizzata dal Comune di Bertinoro in collaborazione con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: alba - colazione - concerto - balcone

Dalla colazione all’alba sul pedalò al relax nelle spiagge pet friendly: inizia ufficialmente la stagione balneare - Con una settimana di anticipo rispetto agli anni passati, da oggi, sabato 17 maggio, Rimini dà il benvenuto ufficiale alla stagione balneare.

Ritrovarsi all'alba per correre e condividere la colazione: ecco il gruppo 'Quelli delle 6am' - Ritrovarsi all'alba per correre e condividere la colazione. E' il gruppo 'Quelli delle 6am'. Chilometro dopo chilometro, la fatica diventa più sopportabile, e allenamento dopo allenamento i ragazzi si apprestano poi a disputare mezze maratone, maratone, e perché no, gare di ultra come la 100km.

Osservazione di Saturno, Venere e Luna e colazione all'alba al castello: notte bianca astronomica a Carini - Notte bianca astronomica al Castello di Carini. L'osservazione, dedicata a Saturno, Venere e alla Luna Gibbosa Calante, sarà condotta da un astrofisico il 15 giugno 2025, dalle ore 3:30 fino alle 7.

Concerto all'alba e colazione sul 'balcone della Romagna', suona l'Ensemble La Tangente; A Bertinoro torna la suggestiva rassegna estiva ‘Ci vediamo all’alba’; Vuoi vedere l'alba? Ecco tutti gli appuntamenti estivi in Romagna.

Concerto all'alba e colazione sul 'balcone della Romagna', suona l'Ensemble La Tangente - Ad accompagnare una ricca colazione panoramica sarà l'Ensemble La Tangente con lo spettacolo dal vivo 'Da Venezia a Vienna'. Si legge su forlitoday.it

Concerto all'alba – un risveglio in musica a Rendola - Domenica 3 agosto, la musica accompagnerà le prime luci del mattino con il “concerto all'Alba” per risvegliare le emozioni de ... Lo riporta lanazione.it