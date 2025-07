Con un cumulo di pene per spaccio a Mestre ritrovato a Venezia con hashish e nessun documento

Mercoledì pomeriggio i carabinieri della stazione di San Marco hanno eseguito un ordine di carcerazione per un 43enne della Tunisia trovato con dell'hashish. I militari lo hanno portato in caserma perché era senza documenti. Dopo gli accertamenti hanno visto che la procura di Venezia aveva emesso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Con un cumulo di pene per spaccio a Mestre, ritrovato a Venezia con hashish e nessun documento

