Con la cocaina da spacciare si mette in attesa del bus per non dare nell' occhio | fermato

Lo spaccio corre, a volte si sposta sui mezzi di trasporto dove le forze di polizia con i controlli intercettano comunque chi mostra nervosismo mentre incrocia lo sguardo degli uomini in divisa. Così è stato martedì quando un ragazzo molto giovane, che non correva né scappava in questo caso, è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - spacciare - mette - attesa

Denaro contante, dosi di cocaina da spacciare e attrezzi per confezionare la droga: arrestato 62enne a Camaro - I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel quartiere Camaro del capoluogo peloritano, con l’attuazione di pattugliamenti dinamici e controlli specifici finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo.

In strada per spacciare crack, eroina e cocaina: 59enne arrestata dai carabinieri - Si aggirava per via Lago di Capestrano con in tasca 12 grammi di crack, 4 grammi di eroina e 8 grammi di cocaina.

In una settimana scoperto due volte a spacciare cocaina: si aprono le porte di Mammagialla - Importante operazione dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti a Civita Castellana. Operazioni avvenute nelle ultime 24 ore dal nucleo operativo radiomobile, insieme ai militari di Civita Castellana e Orte.

LA POLIZIA DI STATO ARRESTA DUE PUSHER. AVEVANO TENTATO DI DISFARSI DELLA COCAINA GETTANDOLA IN UN WC SVITABILE. SEQUESTRATO L’APPARTAMENTO USATO COME PIAZZA DI SPACCIO. Proseguono senza sosta le operazioni d Vai su Facebook

Con la cocaina da spacciare si mette in attesa del bus per non dare nell'occhio: fermato; Pusher sull'asse Albania-Italia, nell'auto a noleggio 22 grammi di coca e in hotel quasi 6mila euro: arresto e condanna; Il fiuto infallibile di Zicomette nei guai un ventenne: sequestrati 7 etti di cocaina.

Bolzano, si affaccia dal balcone per dirigere lo spaccio: in casa 600 grammi di cocaina in un cuscino - Arrestato a Bolzano un 46enne marocchino per spaccio: sequestrati 600 grammi di cocaina e 2000 euro grazie alle segnalazioni dei residenti. Riporta virgilio.it

Spaccio di cocaina al mercato di Acireale, 70enne arrestato: come è stato sorpreso dagli agenti - Un 70enne pluripregiudicato è stato arrestato al mercato di Acireale per spaccio di cocaina. Da virgilio.it