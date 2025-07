Con i casi confermati di West Nile dengue e chikungunya conoscere i virus trasmessi dalle zanzare è utile per vivere l’estate con serenità e consapevolezza

L e zanzare sono tra gli animali più pericolosi al mondo, sono responsabili di centinaia di migliaia di morti ogni anno perché diffondono i virus di diverse malattie a volte letali come malaria, dengue, zika e febbre gialla. In Italia sono presenti oltre 60 specie di zanzare, ma solo una decina sono considerate un reale pericolo per l’uomo per la loro aggressività o per la capacità di diffondere virus. Zanzare alla larga: i cibi e i rimedi che funzionano. guarda le foto Leggi anche › Si riaffaccia il West Nile virus: nessun allarme, ma occhio alle zanzare › Psicosi Dengue, il bonus zanzariere va a ruba Alcune specie di zanzare italiane, come la zanzara tigre (Aedes albopictus), possono trasmettere virus come chikungunya, dengue e zika, malattie che in alcuni casi si sono già manifestate nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con i casi confermati di West Nile, dengue e chikungunya, conoscere i virus trasmessi dalle zanzare è utile per vivere l’estate con serenità e consapevolezza

BASSANO DEL GRAPPA | WEST NILE VIRUS E DENGUE, IL COMUNE DICHIARA GUERRA ALLE ZANZARE – Preoccupa la diffusione del virus West Nile e Dengue, virus...

Le zanzare rischiano di essere un incubo per la nostra estate in tutta Europa. Dopo la dengue e la West-Nile, cresce la diffusione della #Chikungunya. I primi casi sono stati registrati a inizio 2025 a La Réunion, isola francese al largo del Madagascar. Qui circa

