Comunità in festa per il suo santo patrono e il 3 il live di Orietta Berti

MONTERONI DI LECCE – Una comunitĂ in festa per Sant’Antonio, dove il programma religioso si arricchisce di spettacoli civili e della grande attesa per Orietta Berti, che si esibirĂ domenica 3 agosto in piazza Falconieri, alle 21.30, con uno spettacolo musicale dal titolo “La mia vita è un film”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

BicincittĂ , festa di sport, ambiente e comunitĂ - Grande successo per la BicincittĂ 2025 alla Spezia: una festa di sport, ambiente e comunitĂ , organizzata dalla Uisp La Spezia e Valdimagra con partenza e arrivo in piazza Brin.

La comunitĂ di San Martino in Appozzo celebra la festa della Madonna - San Martino in Appozzo questo fine settimana torna ad animarsi con la festa della Madonna. Sabato 10 dalle 20.

La grande Festa del Crocifisso . Una devozione secolare. A Grignano la storia è comunità - La fede, la tradizione, l’identità . A Grignano entra nel vivo la festa del Santissimo Crocifisso, che ogni cinque anni rinsalda la comunità e ricorda la sua storia.

