Comuni rischi da disastri naturali | contributi per 15 mln dalla Regione Campania

Sono stati ufficialmente assegnati, con apposita graduatoria approvata ieri, i  15 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Campania, attraverso la predisposizione di un apposito bando, per il finanziamento dei  Piani di Protezione Civile di CittĂ Metropolitana, Province e Comuni nonchĂ© Intercomunali. Un investimento che va nella direzione della prevenzione e della mitigazione dei rischi da disastri naturali. L’avviso pubblico, infatti, era finalizzato a favorire la predisposizione, l’aggiornamento e il miglioramento delle attivitĂ di pianificazione di Protezione Civile,  l’acquisto di forniture; la realizzazione di iniziative di informazione  alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio ed i relativi comportamenti da seguire, e di attivitĂ volte ad  accrescere la resilienza delle comunitĂ . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: rischi - regione - campania - comuni

In arriva il primo caldo: i consigli della Regione per evitare rischi alla salute - FIRENZE – Con le temperature che iniziano ad alzarsi e l’estate alle porte l’assessorato al diritto alla salute della Toscana richiama l’attenzione sui pericoli delle ondate di calore e sugli effetti che potrebbero avere sulla salute delle persone anziane.

Caldo: rischi per anziani e fragili. I consigli della Regione Toscana - Con le temperature che iniziano ad alzarsi e l’estate alle porte l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana richiama l’attenzione sui pericoli delle ondate di calore e sugli effetti che potrebbero avere sulla salute delle persone anziane L'articolo Caldo: rischi per anziani e fragili.

Iran, Meloni: potenziali enormi rischi da destabilizzazione regione - Roma, 23 giu. (askanews) - La situazione tra Israele e Iran "si è aggravata a seguito dell'attacco statunitense a tre siti nucleari iraniani, non ci sfuggono i potenziali enormi rischi derivanti da una ulteriore destabilizzazione di una regione già molto provata".

COMUNICATO DEL 6 LUGLIO 2025 ALLERTA METEO GIALLA SU TUTTA LA CAMPANIA PER TEMPORALI DALLA MEZZANOTTE POSSIBILI ANCHE FULMINI, GRANDINE E RAFFICHE DI VENTO La Protezione Civile della Regione Campania, in considera Vai su Facebook

Comuni, rischi da disastri naturali: contributi per 15 mln dalla Regione Campania; Piani di protezione civile intelligente in Irpinia per prevenire il rischio di calamitĂ naturali; Campania, da domani rischio Ondate di calore.

Da Regione Campania 15 mln per ridurre rischi da disastri naturali - Approvata graduatoria enti beneficiari Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. Lo riporta expartibus.it

Piani protezione civile, ecco i fondi della Regione ai Comuni: elenco e importi - L'articolo Piani protezione civile, ecco i fondi della Regione ai Comuni: elenco e importi proviene da OttoPagine. msn.com scrive