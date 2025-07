Previste numerose disinfestazioni anti larvale, disinfestazioni adulticida notturne e derattizzazioni oltre ad una campagna di informazione e sensibilizzazione con manifesti e comunicati divulgativi. ”Senza voler fare allarmismo,in linea con le direttive del Ministero della Salute e della Regione Campania,ci siamo attivati con una campagna di informazione e prevenzione e con un calendario di interventi di disinfestazione sul nostro territorio comunale in aggiunta a quelli giĂ previsti dalla Asl – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Accanto alle attivitĂ disposte dall’azienda sanitaria locale, come amministrazione comunale abbiamo previsto un massiccio piano di interventi di prevenzione sul territorio per assicurare la salubritĂ e l’igienicitĂ degli spazi pubblici e fronteggiare questo potenziale pericolo per la salute pubblica» – ha aggiunto il sindaco Paola Lanzara. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Comune di Castel San Giorgio si attiva per prevenire la diffusione del virus West Nile Disease