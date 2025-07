Comune avvocati al lavoro Il dominio web della Mole | conquistato dai Casinò

Un Casinò alla Mole Vanvitelliana. Non è una fantasiosa soluzione per completare l’interminabile ristrutturazione del monumento, ma una realtà. Per fortuna una realtà solo virtuale. Come denunciato su Facebook dall’ex assessore alla cultura Paolo Marasca, infatti, "il dominio web della Mole Vanvitelliana di Ancona è stato acquistato dal mondo dei Casinò". Provate. Digitate www.lamoleancona.it e vi troverete in un sito di casinò online. Arrivandoci da Google, però, il turista potrebbe essere tratto in inganno. Nel sito infatti si trovano ancora notizie riguardanti iniziative organizzate alla Mole anni fa, come la mostra "Terra sacra" e altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

