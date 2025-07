comune allargato basiano alla guida tocca alla sindaca stefania solcia

Passaggio di testimone alla presidenza dell’ Unione dei Comuni di Basiano e Masate. Tocca alla sindaca basianese, Stefania Solcia, guidare il comune allargato che "ha reso possibile a due piccoli centri affrontare le sfide di oggi e guardare avanti", spiega. Vice, la prima cittadina di Masate, Pamela Tumiati, che ha appena lasciato la poltrona più pesante del super municipio alla collega. "La collaborazione tra le due amministrazioni è oggi più che mai necessaria per affrontare gli impegni sovracomunali con visione e responsabilità – dice la neo presidente – in quasi 20 anni di ‘matrimonio’ abbiamo condiviso servizi sociali, polizia locale, cultura, sport, personale e tanto altro e continueremo su questa strada – aggiunge – servirò come sempre con lealtà e responsabilità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

