Comolli | Vlahovic andrà via se arriva un’offerta adeguata Stiamo lavorando per riportare la Juve al successo

Damien Comolli ha lasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente, a margine di una riunione di pianificazione tenuta al Jhotel con il responsabile della Comunicazione del club Riccardo Coli. Il dirigente della Juve ha parlato di tutto, specialmente di mercato. A seguire quanto evidenziato da Gazzetta.it. Le parole di Comolli sul mercato della Juve. «Lavoriamo per riportare la Juve al successo. Weah? La proposta del Marsiglia non è adeguata, ho parlato con il giocatore invitandolo a prendere in considerazione anche altre offerte. Douglas Luiz è stato riaccolto in rosa perchĂ© ha chiesto scusa e si è assunto le proprie responsabilitĂ per il comportamento». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Comolli: «Vlahovic andrĂ via se arriva un’offerta adeguata. Stiamo lavorando per riportare la Juve al successo»

Calcio: Juve; Comolli, possiamo tornare a vincere - "Siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale: ci impegneremo al massimo": così il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, in vista della prossima stagione. Secondo msn.com