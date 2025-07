Comolli fa sognare i tifosi | Siamo una squadra che può tornare a vincere abbiamo potenziale! Non prometto di riuscirci subito ma…

Comolli, direttore generale della Juventus, è intervenuto così a proposito delle ambizioni dei bianconeri sulla vittoria. Ecco le dichiarazioni. Intervistato dalle tv, il direttore generale bianconero Damien Comolli ha fatto sognare i tifosi, mostrando tutta l’ambizione della Juventus di tornare a vincere. Le sue dichiarazioni. JUVENTUS – « Siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale. Non ci diamo scadenze ma la base è ottima. Un paragone con una squadra simile alla nostra? Il Liverpool per la sua attrattivitĂ , lavorare qui non è difficile. Non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

