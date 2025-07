Comolli a tutto tondo | Vlahovic può partire alla giusta offerta Douglas Luiz ha mancato di rispetto e ha poi chiesto scusa Su Weah e Kolo Muani vi dico questo…

Comolli, direttore generale della Juve, si è espresso così a proposito di diversi temi di casa bianconera sul mercato. Le sue dichiarazioni. Intervistato dalle tv, il direttore generale della Juve Damien Comolli ha parlato così del calciomercato bianconero. JUVENTUS – « Siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale. Non ci diamo scadenze ma la base è ottima. Un paragone con una squadra simile alla nostra? Il Liverpool per la sua attrattivitĂ , lavorare qui non è difficile. Non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo». VLAHOVIC E KOLO MUANI – «Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarĂ un’ottima opportunitĂ per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli a tutto tondo: «Vlahovic può partire alla giusta offerta. Douglas Luiz ha mancato di rispetto e ha poi chiesto scusa. Su Weah e Kolo Muani vi dico questo…»

