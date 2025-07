Como ubriaco al timone di un’imbarcazione | multa e patente nautica ritirata

Como, 31 luglio 2025 – L'ultima ondata di controlli svolti dalla Squadra Acque interne della Questuar e dalla polizia locale di Como, ha consentito di sanzionare un “butta dentro” privo di autorizzazione, che promuoveva attivitĂ commerciali in aree pubbliche. Inoltre è stato trovato un ragazzo di 22 anni di Maslianico, destinatario di un Daspo urbano, mentre un uomo di 56 anni di Salerno, è risultato positivo all’etilometro mentre era alla guida di una imbarcazione. Gli accertamenti, finalizzati alla vigilanza sulle imbarcazioni, e in particolare quelle impiegate per finalitĂ commerciali, si sono svolti pomeriggio a partire dalle 16, concentrati lungo alcuni tratti costieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

