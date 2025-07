Comitato San Leonardo il quartiere incontra il Comune

Tempo di lettura: 2 minuti Ad una settimana dall’incontro in cui sono stati ricevuti al Comune di Salerno, i rappresentanti del neonato comitato San Leonardo hanno ottenuto questa mattina che il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario  Loffredo si recassero di persona nel quartiere per prendere visione di persona di quelle che sono state le principali problematiche rappresentate dai cittadini nel corso del primo incontro a palazzo di Citta. Non a caso l’area scelta per il confronto sul posto è stata quella che ospita attualmente due dei cantieri piĂą importanti in atto nel Comune di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comitato San Leonardo, il quartiere incontra il Comune

