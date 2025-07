Comincia l' esodo estivo weekend da bollino rosso anche in Sicilia

Il grande esodo per le vacanze sulle strade Italiane, comprese quelle catanesi e siciliane, è ufficialmente iniziato questa mattina e andrĂ avanti aumentando in maniera consistente sabato e domenica (2-3 agosto), dove si raggiungerĂ il picco del traffico soprattutto nelle arterie stradali che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: esodo - comincia - estivo - bollino

Comincia l'esodo estivo e il prossimo sarà il primo weekend da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane. Il consiglio è di guidare responsabilmente, evitando distrazioni, e di effettuare un checkup del veicolo prima di mettersi in viaggio. Programmate l Vai su Facebook

Comincia l'esodo estivo, weekend da bollino rosso anche in Sicilia; Esodo estivo 2025, weekend da bollino rosso: caos su Pontina e Appia; Week end da bollino rosso, in viaggio 13 milioni di italiani.

Week end da bollino rosso, in viaggio 13 milioni di italiani - Si stima che in viaggio saranno 13 milioni e 247mila gli spostamenti di autoveicoli solo in questo weekend ... Si legge su ansa.it

Weekend da bollino rosso. In viaggio più di 13 milioni di italiani - Bollino rosso nella mattinata di sabato e domenica pomeriggio in cui si stima che ci saranno più di 13 milioni ... Lo riporta ecovicentino.it