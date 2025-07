Come viaggiare gratis a Milano con metro e bus fino al 24 agosto grazie alla chiusura del Passante

Milano – Dal 28 luglio al 24 agosto 2025, il Passante ferroviario di Milano rimarrà completamente chiuso per lavori di Rete Ferroviaria Italiana, impattando quindi sulla vita dei pendolari che dalla Lombardia raggiungono in treno il capoluogo. Per tutto il periodo, sette stazioni strategiche – Milano Lancetti, Porta Garibaldi Sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria e Segrate – rimarranno isolate dal servizio ferroviario. La buona notizia? Trenord e l’ Azienda trasporti milanesi (Atm) hanno trovato un accordo per permettere ai viaggiatori di utilizzare gratuitamente metro, bus e tram per raggiungere le destinazioni del Passante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come viaggiare gratis a Milano con metro e bus fino al 24 agosto (grazie alla chiusura del Passante)

In questa notizia si parla di: milano - agosto - passante - viaggiare

Mostre in programma a Milano: luglio-agosto 2025 - Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di luglio e agosto in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte a Milano.

Lavori ferrovia e stop treni: tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano, orari e fermate - Per mitigare i disagi dei lavori in ferrovia previsti quest'estate tra Genova e Milano, che comporteranno un deciso aumento dei tempi di percorrenza dei treni, arriveranno quattro autobus aggiuntivi dal 21 luglio al 29 agosto, in coincidenza degli orari degli Intercity più utilizzati dai.

A Milano sta per scoppiare l'estate: farà caldo come ad agosto - Cieli tersi con poche nuvole e temperature dal sapore decisamente estivo. È quello che succederà nei prossimi giorni all’ombra della Madonnina secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.

#Treni | #Trenord | Passante di Milano Per lavori #RFI, dal 28 #luglio al 24 #agosto, circolazione ferroviaria sospesa fra Mi Rogoredo e Mi Certosa/Bovisa Modifiche per le linee "S" per garantire tutti i collegamenti https://buff.ly/Gjiii7z @Emergenza24 | Vai su X

Dal 28 luglio al 24 agosto chiuderà il passante ferroviario tra Rogoredo e Certosa/Bovisa Nel periodo interessato, le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria Vai su Facebook

Come viaggiare gratis a Milano con metro e bus fino al 24 agosto (grazie alla chiusura del Passante); Il Passante ferroviario chiude: le stazioni sospese e come sarà riorganizzato il treno di Milano; Passante di Milano chiuso per un mese tra luglio e agosto 2025: date, stazioni non servite, alternative di viaggio, gratuità Atm.

Come viaggiare gratis a Milano con metro e bus fino al 24 agosto (grazie alla chiusura del Passante) - Dal 28 luglio al 24 agosto il Passante ferroviario milanese è chiuso per lavori straordinari. msn.com scrive

Milano, passante chiuso dal 28 luglio al 24 agosto: con il biglietto digitale Trenord viaggi gratis sugli itinerari urbani - Estesa ai viaggiatori occasionali l’agevolazione prevista per gli abbonati: si potrà viaggiare su percorsi definiti verso le stazioni del Passante ... Secondo affaritaliani.it