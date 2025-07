Che sia la svolta per il lifting non chirurgico? Le vie della bellezza sembrano farsi più gentili. Il successo del Face Wrap lo dimostra. Si tratta di un tessuto che avvolge il viso: una sorta di reggiseno che in realtà è un “reggi-volto”. Uno strumento da indossare durante il giorno o la notte e che ha le stesse funzionalità del reggiseno. Face Wrap Skims: il reggi-volto per un lifting non chirurgico. Kim Kardashian non è certo stata la prima a lanciare il Face Wrap ma il Face Wrap Skims sembra aver creato subito tanto clamore. Kim Kardashian ha appena lanciato il Face Wrap Skims – Foto Getty Images Il brand di abbigliamento e intimo, caratterizzato da tessuti di alta qualità, fascianti e che sostengono il corpo e le sue forme, si è rivolto al volto con una creazione che strizza l’occhio alla bellezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come un reggiseno ma per reggere il viso: cos’è il Face Wrap Skims