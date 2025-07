Come personalizzare la didattica con l’IA | tutor virtuali 24 ore su 24 mappe cognitive adattive adattamento automatico dei contenuti Esperienze concrete

La scuola italiana ha una lunga tradizione di attenzione all’alunno in quanto persona: non è da oggi che parliamo di differenziazione, di bisogni educativi speciali, di stili cognitivi. Ma è con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale – e con le nuove applicazioni educative emerse nella Conferenza AIED 2025 – che la personalizzazione dell’apprendimento diventa realmente operativa, sostenibile e scalabile. Senza sostituire il docente, l’AI si propone come un alleato silenzioso e potente per adattare contenuti, tempi, percorsi e strumenti agli studenti, uno per uno. L'articolo Come personalizzare la didattica con l’IA: tutor virtuali 24 ore su 24, mappe cognitive adattive, adattamento automatico dei contenuti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it