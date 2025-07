Com’è nato il primo craft gin francese

Sette mesi, dalle prime vendemmie a settembre fino a fine marzo. Tanto dura la stagione di distillazione per il Cognac che, in maniera simile a quella della grappa, segue un andamento stagionale. Ma quegli alambicchi che nel resto dell’anno restavano spenti hanno stimolato l’ingegno di Alexandre Gabriel, master blender di Maison Ferrand. Come renderli produttivi anche nel resto dell’anno? La soluzione, a quanto pare, profumava di ginepro e nel 1996 ha preso forma Citadelle Gin, che sarebbe poi diventato il marchio di riferimento nel panorama dei gin craft francesi, oggi importato in Italia da Compagnia dei Caraibi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

