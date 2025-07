Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha smesso di essere un tema futuristico e si è affermata come strumento concreto in molte funzioni aziendali, compreso il mondo HR. Se nel marketing l’AI è giĂ ampiamente integrata nei flussi di automazione e nella gestione dei dati, oggi la vera sfida riguarda l’ impiego dell’AI nei processi di selezione: un ambito delicato, ma con un potenziale di efficienza e precisione enorme. Piattaforme come Skillvue, ad esempio, dimostrano come l’intelligenza artificiale possa supportare in modo etico e trasparente la valutazione delle competenze  e la scelta dei candidati piĂą adatti. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

Come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di selezionare i talenti (e cosa deve sapere chi si occupa di HR)