Come La legge di Lidia Poët 3 anche se non vorremmo chiuderà la serie cult ispirata al primo avvocato donna d' Italia

** La legge di Lidia Poët 3 **sarà disponibile dal 2026. La terza e ultima stagione di questo Original Netflix tutto italiano è pronta a riportare sullo schermo uno dei personaggi femminili più apprezzati e seguiti degli ultimi anni. In fondo, da quando ha fatto per la prima volta la sua apparizione sulla piattaforma streaming, il 15 febbraio 2023, la serie ha creato intorno a sé un grande seguito, forse inaspettato. Ma non è difficile comprenderne i motivi. Creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, La legge di Lidia Poët vanta una narrazione dinamica, brillante, forte di una protagonista che rispecchia esattamente simili caratteristiche. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come La legge di Lidia Poët 3, anche se non vorremmo, chiuderà la serie cult ispirata al primo avvocato donna d'Italia

