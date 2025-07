Come cambia il tabellone dell’Italia in Nations League di volley con l’eliminazione della Francia Polonia favorita sul Brasile?

La Francia si era presentata con grandi ambizioni alla Final Eight della Nations League di volley maschile, dove era chiamata a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno prima del trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Galletti si sono però spenti a sorpresa nei quarti di finale: al debutto sul campo di Ningbo (Cina), la quotata formazione transalpina è stata battuta dalla Slovenia per 3-1. La terza forza della fase preliminare ha ceduto contro la sesta classificata, capace di inventarsi una grande impresa e dando così un nuovo volto al tabellone dell’Italia nella prestigiosa competizione internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone dell’Italia in Nations League di volley con l’eliminazione della Francia. Polonia favorita sul Brasile?

In questa notizia si parla di: nations - league - volley - francia

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, sono dieci le calciatrici bianconere convocate dal CT Soncin.

Italia-Svezia in diretta su Rai 2: programma della partita di Nations League femminile - Il calcio femminile continua a offrire appuntamenti di grande rilevanza, con incontri che determinano il prosieguo delle competizioni internazionali.

Nations League, che partita tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarà finale con il Portogallo - Nations League, che goleada il match tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarà finale con il Portogallo di CR7 La Spagna domina per oltre un’ora la semifinale di UEFA Nations League contro la Francia, mostrando superiorità tecnica e tattica.

Nations League Volley M, le semifinali: Sabato: Italia - Francia/Slovenia Brasile - Giappone/Polonia Vai su X

Volley, gli azzurri battono Cuba e sono in semifinale di Nations League: sabato la sfida con la vincente tra Francia e Slovenia Vai su Facebook

Volley, sorpresa in Nations League! Fuori la Francia, cambia tutto per l’Italia; Nazionali, super Faure (19 punti) non basta: la Francia si ferma ai quarti di VNL 2025; Azzurri in semifinale! Cuba battuta 3-1, ora Francia o Slovenia.

Volley, sorpresa in Nations League! Fuori la Francia, cambia tutto per l’Italia - La squadra di Fabio Soli bastona i campioni olimpici della Francia e approda in semifinale, dove troverà l’Italia in un remake de ... Lo riporta informazione.it

Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Nations League volley 2025: orario semifinale, programma, streaming - Si disputeranno sabato 2 agosto entrambe le semifinali della Nations League 2025 di volley: nel primo dei due match del penultimo atto della competizione tornerà in campo la Nazionale azzurra, che all ... informazione.it scrive