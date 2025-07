Colpo Pisa | in arrivo Juan Cuadrado a parametro zero

Colpo a sorpresa del neopromossa Pisa, che si è assicurato lo svincolato di lusso, Juan Cuadrado, 37 anni, ex Inter e Juventus. Il colombiano proverà a chiudere nel migliore dei modi la sua carriera dopo l’ultima stagione assai deludente con l’Atalanta. COLPO PISA: JUAN CUADRADO PORTA ESPERIENZA E QUALITÀ L’operazione è sorprendente ma che testimonia la volontà del giocatore di misurarsi ancora in un campionato di alto livello come quello italiano, nonostante i suoi 37 anni, rifiutando persino la corte di squadre internazionali come il Valencia. Cuadrado ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2026, coronando cosi una trattativa condotta a fari spenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Colpo Pisa: in arrivo Juan Cuadrado a parametro zero

