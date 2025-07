Colpo milionario al Gratta e Vinci | 2 milioni di euro vinti a Trevignano

Colpo milionario al Gratta e Vinci in provincia di Treviso. Un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro grazie a un tagliando del gioco “Un’estate al mare Super”, acquistato nella ricevitoria di via Antonio Canova 2A a Musano di Trevignano.Il tagliando, dal costo di 10 euro, fa parte della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

