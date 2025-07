Tutto ha inizio con una mossa studiata nei minimi dettagli da Lucia Ilardo a Temptation Island: poco prima del falò di confronto con il fidanzato Rosario, stringe un patto con il single Andrea Marinelli. L’obiettivo? Far ingelosire Rosario. E il piano sembra riuscire perfettamente. Tra sguardi ammiccanti e gesti sempre più audaci, Lucia e Andrea inscenano una complicità crescente che finisce dritta negli occhi del suo fidanzato, già visibilmente turbato dalle immagini che la produzione gli mostra. La sua reazione non si fa attendere: chiede un falò anticipato per mettere subito in chiaro le cose con la sua compagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Colpo di scena su Lucia e Rosario dopo Temptation Island, escono insieme dopo il falò, ma un mese dopo un video la incastra