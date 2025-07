Colpo di scena Dybala addio Roma e tifosi spiazzati | contatti in corso

Dybala ha detto di voler restare alla Roma, e il club giallorosso assicura di voler ancora puntare su di lui. Eppure una cessione dell’argentino non è affatto improbabile, in questo momento. Amatissimo dai tifosi, eppure sempre in discussione: è questo il destino di Paulo Dybala con la Roma, anche questa estate. L’attaccante argentino è arrivato dalla Juventus tre estati fa, grazie a un sostanzioso investimento soprattutto in termini d’ingaggio. Le sue magie hanno acceso la fantasia del pubblico dell’Olimpico, ma gli infortuni non gli hanno mai concesso di risplendere al massimo delle sue potenzialità . 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo di scena Dybala, addio Roma e tifosi spiazzati: contatti in corso

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa - Da domani Trigoria tornerà a essere il centro del mondo giallorosso. Gian Piero Gasperini inizierà ufficialmente la sua avventura alla guida della Roma, dando il via alla prima fase operativa della stagione 2025/26.

Dybala leader silenzioso: a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions - Paulo Dybala non ha voluto lasciare sola la squadra in una delle partite più delicate della stagione.

Atalanta-Roma, l’Europa passa da Bergamo: Dybala al seguito della squadra - Sarà un Monday Night carico di tensione quello che andrà in scena stasera, alle ore 20.45, al Gewiss Stadium, dove la Roma scenderà in campo contro l’Atalanta nella terzultima uscita stagionale.

#Trigoria Tanta voglia di Roma A pochi giorni dal ritiro Pellegrini e Dybala ieri erano già al centro sportivo. C’era anche El Shaarawy: vuole convincere Gasperini" (GETTY IMAGES) ( Leonardo Frenquelli ) IL ROMANISTA C'è voglia di spingere, recuperare, me Vai su Facebook

Calcio, colpo di scena: Dybala resta a Roma. «Ci vediamo domenica». Scoppia la gioia dei tifosi; Quale colpo di mercato i tifosi vorrebbero per gennaio? I tifosi votano Parisi e Dybala; Come Mourinho o Dybala: Roma, dopo Juric è pronto il colpo a sorpresa.

La Roma piega il Cannes 3-0 sotto gli occhi di Ryan Friedkin. Ferguson segna ancora, in gol anche El Shaarawy e Dovbyk - La Roma riabbraccia i tifosi dopo le due gare a Trigoria a porte chiuse contro Trastevere e UniPomezia e quella in trasferta col Kaiserslautern. Lo riporta msn.com

Dybala non convocato da Gasperini contro il Cannes: le ultime - Il talento argentino non sarà a disposizione del tecnico giallorosso nel quarto test stagionale al Tre Fontane contro il Cannes alle ore 18 ... Riporta ilromanista.eu