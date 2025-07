Collaboratore scolastico anticipa l’uscita | la Corte dei Conti interviene

Nella scuola pubblica italiana, il rispetto degli orari di servizio rappresenta una condizione essenziale per garantire trasparenza e affidabilitĂ . La vicenda che ha coinvolto un collaboratore scolastico, accusato di aver lasciato il posto di lavoro con 30 minuti di anticipo, ha acceso il dibattito sull’applicazione rigorosa delle norme disciplinari. Il DSGA ha segnalato l’episodio, dando . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

