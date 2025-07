Cody Rhodes | Non sono il volto della WWE Se mai diventassi heel sarebbe estremo

Cody Rhodes ha dominato la scena come Undisputed WWE Champion e per molti è ormai il volto della compagnia. Tuttavia, “The American Nightmare” non la pensa affatto così. Intervenuto a First Take, Rhodes ha chiarito di non considerarsi “The face of WWE”. Ha spiegato di apprezzare quando i fan lo definiscono in quel modo, ma personalmente non sente di dover portare quell’etichetta. Secondo Rhodes, la WWE è soprattutto un lavoro di squadra. Ha anche aggiunto che, se un giorno dovesse definirsi ufficialmente “il volto della compagnia”, probabilmente sarebbe il momento di fare un passo indietro: “Mi piace quando qualcuno dice che sono il ‘face of the company’, ma personalmente non lo considero così. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Non sono il volto della WWE, Se mai diventassi heel, sarebbe estremo”

