COCCONATO – A Cocconato l’edizione 2025 di Cocco. Wine, sabato 6 e domenica 7 settembre. Uno degli appuntamenti enogastronomici piĂą sfiziosi e frequentati in Piemonte è giunto quest’anno alla XXIV edizione. L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento d’intesa con il Comune di Cocconato e con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. Una formula di successo che si rinnova in ogni edizione e che promuove piĂą fattori: la valorizzazione dei luoghi (il paesaggio di Cocconato, il centro storico da camminare), la tradizione gastronomica (prodotti tipici come la robiola di Cocconato, molti locali del gusto nel paese e nei dintorni), il vino con un parterre di cantine che fanno squadra nel Consorzio locale e che aprono le porte dell’evento ad altre cantine del Piemonte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cocco…Wine 2025 a Cocconato dal 5 al 7 settembre