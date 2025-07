Cocaina nascosta nel freezer a Cervia arrestato un 40enne con documenti falsi

Un cittadino rumeno è stato arrestato a Ravenna con oltre 2 kg di cocaina nascosti in un garage. Sequestrati anche documenti falsi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina nascosta nel freezer a Cervia, arrestato un 40enne con documenti falsi

In questa notizia si parla di: cocaina - arrestato - documenti - falsi

