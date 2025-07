Clima elettorale | scontro Olivetti-Bomprezzi

Il sindaco Olivetti bacchetta la minoranza: "Informatevi, questa non è una cena tra amici". La bagarre durante la discussione per la variazione di bilancio: "Il ponte del Cesano sembra non essere una priorità – ha esordito la consigliera Chantal Bomprezzi – pensiamo al cicloturismo a esempio, mentre sembra che a fare la differenza sia il Padel di Vieri. A forza di urlare abbiamo ottenuto dei contributi per il sociale, sorrido invece sullo sport". Non ci sta il sindaco: "Capisco che lei è in campagna elettorale ma come ho detto più volte credo che in consiglio comunale si debba arrivare preparati, nel rispetto di chi ci ha messo su questi banchi, lei consigliera Bomprezzi ha ricoperto il ruolo di assessore e dovrebbe conoscere la possibilità di consultare dei documenti: ha detto che abbiamo azzoppato l’evento di punta, il Summer Jamboree, mentre abbiamo aumentato di circa un milione di euro i contributi rispetto alla precedente Amministrazione, si parla di Pnrr ma abbiamo raccolto quest’anno 8 milioni di euro dall’ evasione fiscale, vi invito a essere più attenti precisi e puntali, oltre a fare considerazioni per cui valga la pena aprire una discussione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clima elettorale: scontro Olivetti-Bomprezzi

