Migliorare le condizioni lavorative di chi opera nel trasporto pubblico locale, soprattutto durante i mesi più caldi. È l’obiettivo del protocollo siglato nella giornata di oggi tra Filt Cgil, Fit Cisl e Sita Sud, con un focus specifico sul microclima aziendale e il benessere del personale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Clima e sicurezza sul lavoro, intesa tra sindacati e Sita Sud: abiti più idonei e turni rimodulati

Salerno: accordo tra SITA Sud e sindacati su sicurezza e microclima, “Passo avanti concreto” - Stampa Le segreterie provinciali della FILT CGIL e FIT CISL annunciano con soddisfazione la firma di un nuovo protocollo aziendale con SITA Sud, finalizzato a garantire condizioni di lavoro più sicure ... Scrive salernonotizie.it

