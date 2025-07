Clasica de San Sebastian 2025 | il percorso i favoriti start list e dove vederla

Dopo le tatiche del Tour de France, la caravona delle due ruote vivrà un altro importante appuntamento con la Clasica de San Sebastian 2025, in programma domenica 2 agosto. La corsa spagnola si articolerà su un percorso di 211,4 km con partenza ed arrivo nella città basca. La scorsa edizione è stata vinta dal francese Julian Alanphilippe. CLASICA DE SAN SEBASTIAN 2025: IL PERCORSO I corridori dovranno affrontare subito la salia dell’ Andazzarate (5,9 chilometri, pendenza media del 5,6%). Dopodichè sarà la volta dell’ Urraki( 8,6 chilometri, pendenza media del 6.8%), e dell’ Alkiza( 4,3 km, pendenza media del 5,9%). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Clasica de San Sebastian 2025: il percorso, i favoriti, start list e dove vederla

In questa notizia si parla di: clasica - sebastian - percorso - favoriti

Classica di San Sebastian Tutto quello che c’è da sapere! Vai su X

Clasica San Sebastian 2025: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV; Clasica San Sebastian 2022 - Pogacar sfida Evenepoel e Yates: percorso, favoriti, orari, dove vederla in tv e streaming; Presentazione Percorso e Favoriti Clasica San Sebastian 2024.

Clasica San Sebastian 2025, annunciato il percorso (Altimetria e ... - MSN - Meno chilometri e una salita in meno nel percorso della Clasica San Sebastian 2025 rispetto allo scorso anno. msn.com scrive

E3 Saxo Classic 2025 in TV, orari del percorso e dove vederla in ... - E3 Saxo Classic, percorso e altimetria dell'edizione 2025 La E3 Saxo Classic prenderà il via alle 12:45, con arrivo previsto tra le 17:10 e le 17:50. Scrive fanpage.it