Clarinettomania Bepi D' Amato e il Luca di Luzio Jazz Trio in concerto per una serata di blues e swing

Venerdì 1 agosto al Chiostro di San Francesco grande appuntamento con ClarinettoMania. Protagonisti della serata sono Bepi D’Amato, clarinettista di fama internazionale, e il Luca Di Luzio Jazz Trio, composto da Luca di Luzio chitarra, Andrea Taravelli basso elettrico e Max Ferri batteria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

