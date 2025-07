Città Metropolitana In arrivo oltre 16 milioni

Dalla manutenzione delle strade provinciali fino ai lavori di edilizia scolastica negli istituti superiori, investimenti in mobilità sostenibile e potenziamento del trasporto pubblico, senza dimenticare le risorse per il rilancio dell’Appennino. Sono queste le principali voci di spesa presenti nelle due variazioni di bilancio dell’estate 2025 della Città Metropolitana, che impegnano circa 15,6 milioni di euro tra spesa corrente e avanzo di amministrazione. "Grazie a una gestione accurata – conferma Giulia Sarti, delegata del sindaco metropolitano al Bilancio – riusciremo così a destinare importanti cifre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Città Metropolitana. In arrivo oltre 16 milioni

