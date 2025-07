Città Metropolitana di Napoli ok all’assestamento di bilancio Fondi per scuole strade e mobilità sostenibile per 80 milioni di euro

La seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto giovedì a Napoli. Scuole, strade, mobilitĂ sostenibile: ammonta a circa 80 milioni di euro la manovra approvata dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi. L’Assemblea ha anche proceduto all’approvazione della Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027. Scuole: 48 milioni di euro per acquisto nuovi immobili e manutenzione di quelli esistenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: napoli - assestamento - bilancio - scuole

Città Metropolitana di Napoli, al via l’assestamento di bilancio: fondi per scuole e strade - Bilancio 2025-2027, DUP strategico e nuovi fondi in discussione al Consiglio Metropolitano del 30 luglio.

Comune Napoli, manovra assestamento di bilancio vale 50 milioni - Tempo di lettura: < 1 minuto La manovra di assestamento di bilancio del Comune di Napoli ha un valore di circa 50 milioni di euro.

Seduta del Consiglio della CittĂ Metropolitana di Napoli: ok all'assestamento di bilancio, fondi per scuole e strade. Leggi qui tutti i provvedimenti https://bit.ly/45sAZ8z Vai su X

TORNA CAMPIONI – IL RITIRO DEL NAPOLI A CASTEL DI SANGRO! Dopo il grande successo del ritiro di Dimaro, continua l’estate azzurra con la seconda fase della preparazione guidata da Antonio Conte! Dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangr Vai su Facebook

CittĂ metropolitana, approvato assestamento bilancio: stanziati 80 milioni anche per scuole e strade; CittĂ Metropolitana di Napoli: ok all'assestamento di bilancio; Consiglio Napoli, ok a manovra assestamento bilancio.

Città Metropolitana di Napoli approva assestamento di bilancio - La Città Metropolitana di Napoli ha approvato l'assestamento di bilancio, con fondi per scuole, strade e mobilità sostenibile per 80 milioni di euro. ansa.it scrive

Regione, sbloccati 150 milioni. E dall'ex Provincia: fondi alle scuole - Sono stati approvati gli “assestamenti” di bilancio della Regione, della Città Metropolitana e del Comune. Scrive ilmattino.it