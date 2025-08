Città Alta Piazza Angelini sarà pedonale | via le auto ecco alberi e panchine -Foto

IL PROGETTO. Al via a ottobre la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta: addio parcheggi, arrivano alberi, arredi urbani e un’area tutta pedonale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto

In questa notizia si parla di: città - alta - piazza - angelini

Torna la «CamminAido» in Città Alta: insieme per diffondere la cultura della donazione - Foto - LA CAMMINATA. In 800 hanno partecipato alla 33esima edizione della camminata a Bergamo domenica 20 luglio.

Quattro nuove aperture della Fontana del Lantro in Città Alta - L’INIZIATIVA. Dopo il successo dello scorso anno, tornano anche per il 2025 le aperture della Fontana del Lantro con la collaborazione tra Uniacque e Comune di Bergamo.

Funicolare per Città Alta, la corsia prioritaria per abbonati e disabili sarà attiva dal 22 maggio - Bergamo. La Giunta Comunale di Bergamo, con delibera del 17 aprile 2025, ha approvato l’istituzione di una corsia ad accesso prioritario presso le stazioni della Funicolare di Città Alta e di Città Bassa.

Settimana ricca di eventi in ValSeriana e Val di Scalve! ️ Torna uno degli appuntamenti estivi più attesi: Corri Nei Borghi! L'immancabile evento estivo che propone una serie di gare di corsa che coinvolgono i principali borghi della medio-alta ValSeriana. Q Vai su Facebook

Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto; Città Alta, addio alle auto in piazza Angelini: da ottobre il restyling con alberi e panchine; Bergamo, via le auto anche da piazza Angelini: in autunno parte la riqualificazione.