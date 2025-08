Città Alta 120 nuovi posti moto gratuiti | via alla sperimentazione estiva

VIABILITÀ. Dal 1° agosto al 13 settembre, il Comune di Bergamo attiva una zona temporanea per 120 posti, grazie all’accordo con il Seminario Vescovile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, 120 nuovi posti moto gratuiti: via alla sperimentazione estiva

Perugia, ecco il "Piano Città più serena e sicura": controlli a tappeto, videocamere e posti di blocco - Tutto pronto per la messa in moto del progetto perugino “La Polizia Locale per una città più serena e sicura”, approvato dalla giunta della sindaca Ferdinandi e firmato dalla comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi.

Perugia, ecco il "Piano Città più serena e sicura": controlli a tappeto, video-camere mobili e posti di blocco - Tutto pronto per la messa in moto del progetto perugino “La Polizia Locale per una città più serena e sicura- anno 2025”, che è stato fortemente voluto dalla Giunta della sindaca Ferdinandi e riadattato sugli obiettivi da raggiungere con lo schema "personale-aree a rischio" dalla.

Parcheggio Fiera, 300 posti gratuiti e fermata linea 1 di Atb per centro e Città Alta - LA NOVITÀ. Nei giorni in cui non è in programma un evento fieristico il parcheggio si trasforma in interscambio per raggiungere il centro di Bergamo e Città Alta.

