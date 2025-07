Il nuovo comando della polizia municipale di Lastra a Signa potrebbe trovare spazio nell’ex circolo Arci Pista Le Cascine di via il Prato. È stata infatti approvata all’unanimità , nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, la delibera per esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della struttura. L’immobile, fino a poco tempo fa, era utilizzato proprio dal circolo per finalità e scopi culturali, a uso collettivo, ricreativo, politico sindacale, secondo una concessione del diritto di superficie da parte dell’amministrazione comunale che ne detiene la proprietà . Poi, soprattutto dopo il Covid, le attività si sono ridotte fino a scomparire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Circolo Le Cascine, ecco la svolta: "Ipotesi nuova sede della Municipale"