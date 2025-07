Circolo della lirica di Padova APS con Gianni Schicchi di Puccini in Sala dei Giganti

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, ore 17.30, nella splendida Sala dei Giganti del Liviano di Padova andrà in scena l’opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini con l’accompagnamento della Venice Chamber Orchestra diretta dal M. Nicola Simoni. La regia sarà affidata al M. Pablo Maritano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

